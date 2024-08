Opóźnienia w projekcie Polimery Police

Polimery Police. Fot. Grupa Azoty Polyolefins

Nadal nie wiadomo, kiedy rozpocznie się produkcja komercyjna w projekcie Polimery Police.

Opóźnienie przekazania wszystkich instalacji i projektu wynosi już prawie rok - przyznał wiceprezes Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski.



- Grupa w ramach testów próbnych rozpoczęła produkcję już kilka miesięcy temu, do tej pory spółka sprzedała około 150 tysięcy ton polipropylenu i kilka tysięcy ton propylenu. Na koniec lipca, podpisane zostały warunkowe protokoły odbioru części instalacji, między innymi do produkcji polipropylenu, co umożliwia dostarczanie głównego produktu do naszych klientów - powiedział Dawidowski.



Zastosowana procedura warunkowego odbioru umożliwia spółce pełne zarządzanie portfolio produkcyjnym polipropylenu, dostosowanym do sytuacji rynkowej - dodał Dawidowski.



- Główne parametry procesowe instalacji PP zostały w pełni osiągnięte i potwierdzone w ramach przeprowadzonych ruchów testowych. Podpisanie protokołów to istotny krok w kierunku jak najszybszego przeprowadzenia działań związanych z pełnym przejęciem projektu Polimery Police do eksploatacji - tłumaczył Dawidowski.



Formalnie przejęcie projektu jeszcze nie nastąpiło. Potrzebny jest do tego aneks umowy o efektywności energetycznej. Jednocześnie Grupa Azoty chce znaleźć partnera dla projektu Polimery Police.