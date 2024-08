"Nabrać prędkości i jechać". Nietypowe zawody w Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Przemysław Polanin. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Niecodzienne zawody rowerowe w Kołobrzegu. Ich uczestnicy na mecie musieli obowiązkowo przywitać się z Bałtykiem.

Przejechać po desce ułożonej na dętkach pływających po wodzie - taki cel mieli uczestnicy zawodów w kołobrzeskim porcie. Marek Padjas z Ligi Morskiej i Rzecznej organizującej rywalizację mówi, że wbrew pozorom zadanie nie jest takie proste.



- Dystans 21 m, szerokość deski 36 cm, a ostatnie trzy metry to 16 cm - mówi Padjas.



Na starcie stanęło blisko 50 zawodników i zawodniczek. Wszyscy bez względu na przejechany dystans lądowali w wodzie.



- Ciepła, nie ma co narzekać. - 24 lata startuję. Najpewniejszy jest start i dobry balans ciała. Nie myśleć o tym, że trzeba tam dojechać, tylko nabrać prędkości - mówią uczestnicy.



Była to już 25. edycja zmagań z kołobrzeską deską. Kolejna dopiero za rok.