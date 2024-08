Kilka ulic w Stargardzie bez wody

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]

Przerwy w dostawie wody dla mieszkańców trzech ulic w Stargardzie.

To konsekwencja zaplanowanych na poniedziałek prac związanych z podłączeniem do miejskiej sieci nowego odcinka wodociągu na przebudowywanej ulicy Kochanowskiego.



Jak informuje komunalna spółka Wody Miejskie, mieszkańcy ulic Kochanowskiego razem z nowym osiedlem Królewskim, a także części budynków przy Struga i Okrzei pozostaną bez wody w godzinach od 9:00 do 13:00.



W ramach inwestycji prowadzonej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych, obok nowej jezdni, ścieżek rowerowych i chodników na ul. Kochanowskiego budowana jest również kanalizacja deszczowa oraz nowe odcinki sieci wodociągowej.



Ulica po przebudowie ma być gotowa do końca listopada tego roku.