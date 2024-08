Kołobrzeskie bulwary mają zmienić oblicze

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeskie bulwary nad Parsętą zyskają nowy blask. Miasto ma gotowy wielomilionowy projekt na rewitalizację terenów położonych po obu stronach rzeki.

Bulwary nad Parsętą to niezwykle popularne, lecz dotychczas zaniedbane miejsca na mapie Kołobrzegu. Miasto chce odmienić ich wizerunek, lecz z uwagi na rozległy teren całe plany podzieliło na trzy etapy. Pierwszy zostanie zrealizowany odcinek od ulicy Kamiennej do Łopuskiego.



Jak zmieni się to miejsce? - Urządzimy ten fragment wzdłuż Parsęty przepięknym ciągiem spacerowym - tłumaczy Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu do spraw gospodarczych. - Będą przepięknie nadbudowane tarasy wiszące nad rzeką, Zobaczycie państwo zupełnie nową architekturę, zwłaszcza tą wypoczynkową. Istotną rzeczą jest to, że pojawi się nowoczesna przystań kajakowa.



Miasto posiada zagwarantowane finansowanie w ramach tzw. koszalińsko-kołobrzeskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Czeka na wydanie pozwolenia na budowę. Następnie ogłosi przetarg na to zadanie, a same prace powinny rozpocząć się w przyszłym roku.