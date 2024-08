Świnoujska FAMA wystartowała

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wystartowała, wraz ze wszystkimi spektaklami, spotkaniami literackimi i koncertami. Świnoujska FAMA przez sześć festiwalowych dni będzie umilać czas wszystkim miłośnikom sztuki.

Pierwsze Festiwalowe spotkania odbędą się już w poniedziałek, a wydarzeń, w których warto uczestniczyć jest wiele zachęca Sławek Przybył, dyrektor programowy festiwalu.



- Warto odwiedzić halę basenów we wtorek. Jest to prapremiera albumu "Grzybnia" Kwartetu Błoto Marka Pędziwiatra, którego przedstawiać nie trzeba świnoujskiej publiczności. Jest koncert finałowy. Będziemy mapować zewnętrzną ścianę hali w basenie Północnym - mówi Przybył.



Wszystkie koncerty i spektakle będą oceniane a na koniec nagradzane. A jednym z jurorów jest Maciej Nowak. - Ja tu przyjechałem jako członek jury i bardzo się z tego powodu cieszę, bo Fama to jest ważna firma dla kultury całego naszego kraju - podkreśla Nowak.



W tym roku większość festiwalowych wydarzeń odbywa się na terenie Basenu Północnego i w Galerii ms44.