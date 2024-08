Apel o montowanie czujników dymu i czadu

Służby przypominają, że przed zatruciem tlenkiem węgla, który jest bezwonny i bezbarwny, może uratować czujnik czadu. źródło: https://rcb.gov.pl/alertrcb/zagrozenia-poradniki/nie-dla-czadu/

Straż pożarna ponawia apel o montowanie czujników dymu oraz czujników czadu. Przede wszystkim z powodu narastającej ilości interwencji z tym związanych.

Czy mieszkańcy Szczecina montują tego typu urządzenia?



- Nie, nie mamy. To jest dobre, tym bardziej, że w domach prywatnych są piece węglowe. To wtedy jest gorzej. - Właśnie, że nie mam. Jak się gaz ma, to uważam, że każdy powinien kupić. Też się nad tym zastanowię - mówili szczecinianie.



Niekiedy dochodzi do sytuacji ekstremalnych.



- Urządzenie alarmuje przy niskim stężeniu tlenku węgla. Nasz organizm reaguje już przy dużo wyższych stężeniach. Kiedy mamy zawroty głowy, senność, wymioty to już jest poważne zatrucie - podkreśla st. kapitan Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie.



Statystyki wykazują, że to właśnie dym i czad - a nie oparzenia - są najczęstszym powodem śmierci przy pożarach.