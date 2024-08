Warzymice i Będargowo. Będzie ścieżka rowerowa

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Dobra wiadomość dla mieszkańców Warzymic oraz Będargowa. Starostwo Powiatowe w Policach wybuduje chodnik i ścieżkę rowerową łączącą obie miejscowości.

O rozwiązanie takie od lat apelowali m.in. rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Będargowie.



- Aktualnie sporządzany jest projekt przebudowy drogi powiatowej na odcinku Będargowo-Warzymice, by zapewnić bezpieczne dojście dla dzieci. Projekt przewiduje przebudowę konstrukcji jezdni, kanalizacji deszczowej, drogi dla pieszych i rowerów oraz budowę chodnika. Do końca roku - szacujemy - będziemy mieć pozwolenie na budowę wierzy Sylwia Turkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Policach.



Prace przy przebudowie drogi między Warzymicami a Będargowem powinny rozpocząć się w 2025 roku.