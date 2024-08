Kolejna odsłona "Lata na Alei"

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie Kino Kosmos powstało w 1959 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od początku wakacji trwa "Lato na Alei". Zrewitalizowany odcinek szczecińskiej Wojska Polskiego ożywa.

W ramach cyklu odbywają się koncerty, pokazy, spotkania i inne wydarzenia.



- Ulice we wszystkich miastach świata są naturalnym miejscem dla realizacji artystycznych. Czy to są mimowie, czy to są ludzie, którzy malują, czy to są ludzie, którzy tańczą, śpiewają... Człowiek staje na chwilę i jest mu fajnie - mówi Dorota Kowalewska, menadżerka alei Wojska Polskiego.



Dziś dwa wydarzenia taneczne przy fontannie. O godz. 18 rozpocznie się potańcówka z DJ-em. A o godz. 20 nowość w tym miejscu - silent disco.



- Trzy różne style muzyczne, trzech DJ-ów. Państwo będziecie mieli słuchawki i to wy wybieracie, co tańczycie. Natomiast ci, którzy będą was obserwować, zupełnie nie będą mieli pojęcia o tym, co jest przedmiotem waszej doskonałej zabawy. Świetna zabawa także dla tych, którzy oglądają - przyznała.



Z kolei za tydzień "Aleja w Kosmosie", czyli seans w nieczynnym kinie Kosmos. Prezentowany będzie słynny obraz Stevena Spielberga "E.T".



Cykl "Lato na Alei" potrwa do 14 września.