Wiózł autem 4-letnie dziecko. Kierowca był pod wpływem narkotyków

Narkotester. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin / Archiwum]

Był pod wpływem narkotyków i wiózł 4-letnie dziecko. 39-latek wpadł w ręce szczecińskiej policji podczas kontroli drogowej.

Kierowca w aucie przewoził troje pasażerów, w tym kobietę z 4-letnim dzieckiem. Pod fotelem miał ponad 85 gramów środków odurzających.



Teraz odpowie przed sądem. Za jazdę pod wpływem narkotyków grozi do 2 lat więzienia. Za posiadanie - do 3 lat - w przypadku znacznej ilości środków odurzających, nawet do 10 lat.