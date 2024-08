FAMA przechodzi do historii. Koncert finałowy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

W Świnoujściu trwają przygotowania do finału festiwalu FAMA. Muzyka, teatr i sztuki wizualne od początku tygodnia królują w mieście.

Główne wydarzenie festiwalu odbędzie się na scenie hali Basenu Północnego i to właśnie tam trwają intensywne prace przed finałem festiwalu - mówi Weronika Serocka z FAMA.



- Już szykujemy się do finału. Równolegle w amfiteatrze jest salka prób w której właśnie uczestnicy finału już pracują nad tym materiałem - tłumaczy Serocka.



Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska zapewnia, że w przyszłym roku koncert finałowy odbędzie się w amfiteatrze.



- Bardzo zależało mi na tym żeby FAMA się rozwijała, wykorzystującą tą historię. Już prawie 60 lat festiwalu na terenie miasta, chcemy, żeby powrócić do tej rangi, która była tutaj kiedyś, czyli kończenia tego festiwalu właśnie dużym wydarzeniem - koncertem finałowym na deskach Amfiteatru Świnoujskiego - mówi Agatowska.



Koncert finałowy rozpoczyna się dziś o godz. 20. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.