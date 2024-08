Trzy na trzy piłkarek Pogoni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. Piłkarki nożne Pogoni pokonały Rekord Bielsko-Biała 4:1 w Ekstralidze kobiet.

Do przerwy szczecinianki po golu Amerykanki Jaylen Crim i samobójczym trafieniu Martyny Cygan prowadziły 2:0. Po zmianie stron kontaktowego gola dla Rekordu strzeliła Katarzyna Jaszek. Bielszczanki nadziei na remis pozbawiła Kornelia Okoniewska, która tuż po wejściu na boisko strzeliła trzecią bramkę dla mistrzyń Polski.



- Warunki też nie były jak najbardziej sprzyjające, wiadomo że nie ma co zwalać na pogodę, ale jednak 30 stopni. Dziewczyny walczyły jak mogły i widać było po dziewczynach, że były bardzo zmęczone, ale jednak serducho zostało na boisku i gdzieś tam tak jak zawsze trener mówi "Oko, wchodzisz" i dawaj tego gola więc staram się zrobić to, co w mojej mocy i udało się, i nad całe szczęście uspokoiłyśmy grę - mówi Okoniewska.



Rezultat sobotniego spotkania ustaliła obrończyni Rekordu Małgorzata Lichwa, która po pechowej interwencji wpakowała piłkę do własnej bramki. Podopieczne trenera Piotra Łęczyńskiego po dzisiejszym sukcesie z kompletem zwycięstw nadal zajmują 3 miejsce w tabeli mając tyle samo punktów, co Czarni Sosnowiec i GKS Katowice.