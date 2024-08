Bramat rusza w Goleniowie

Fot. Loris Salussolia/mat. promocyjne

Pięćdziesiąt wydarzeń w dziewięć dni - w Goleniowie rozpoczynają się 25. Spotkania Teatralne "Bramat".

Będą spektakle, koncerty, wystawy, a nawet potańcówki - wszystko w międzynarodowej obsadzie. W tym roku zaprezentują się artyści z Polski, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, ale też m.in. Gruzji, Ukrainy i Węgier.



Festiwal rozpocznie się o 16:00 premierowym spektaklem zatytułowanym "2084" - mówi Patryk Bednarski z Teatru Brama.



- To jest koprodukcja 3 teatrów: z Polski, Węgier i Francji. Oni zaczynali już prace nad spektaklem rok temu na Bramacie i można było zobaczyć taki pierwszy szkic więc to o 16:00 w Rampie - mówi Bednarski.



Po zakończeniu spektaklu, około 17:30 zostanie otwarta wystawa plenerowa autorstwa grupy artystycznej "Qult Kafka". To opowieść o tym, czego w przyrodzie wokół nas może za kilka lat już nie być. Miasto jest gotowe i czeka na festiwal - mówią mieszkańcy Goleniowa:



- Jestem po prostu zachwycona. - Bramat jest bardzo intensywny, jest dużo wydarzeń, wydaje mi się, że bardzo fajnie skonstruowanych. - Możesz zrobić co chcesz i jak chcesz. Możesz tańczyć, możesz biegać, nie wiem, możesz krzyczeć i nikt ci nic nie powie - mówia mieszkańcy.



Wstęp na wszystkie wydarzenia Bramatu jest wolny.