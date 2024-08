Wyprzedaż na leczenie 12-letniej Kasi [ZDJĘCIA]

Ubrania, zabawki, książki a nawet elektronika - to wszystko można było kupić za symboliczne "co łaska" na wyprzedaży garażowej.

Dochód ze zbiórki w całości przeznaczony zostanie na leczenie 12-letniej Kasi zmagającej się z mutacją genu GNB1. Wyprzedaż odbywała się przy ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie. Jak mówili okoliczni mieszkańcy, cel zbiórki jest szczytny, liczy się bowiem każda złotówka.- Zabawki, obrazy, bardzo dużo ciuchów, książki, filmy. Zawsze wspieram zbiórkę dla Kasi, jeżeli się odbywa w Szczecinie, czy na pchlim targu. Postanowiliśmy tu przyjść z dziewczynami, które wzięły pieniądze ze swoich skarbonek. Trzeba jakoś pomóc, państwo nie pomaga, to chociaż ludzie pomogą - mówili mieszkańcy.- Zbiórki będą organizowane regularnie, nie spoczniemy dopóki środki nie zostaną zebrane - mówi mama Kasi Sylwia Mecha. - Skończyły się środki na rehabilitację na subkoncie Kasi. Dobrzy ludzie przeznaczyli różne rzeczy na sprzedaż charytatywną, żeby uzbierać na rehabilitację i sprzedajemy wszystko za "co łaska" do puszki.Więcej informacji na temat zbiórki znajdziecie tu