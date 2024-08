Bezpieczniej przy podstawówce w Bierzwniku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie bezpieczniej w okolicach Szkoły Podstawowej w Bierzwniku.

- Chodzi między innymi o dojście do tej placówki od strony ulicy Sienkiewicza - mówi Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak. - Kontynuujemy zabezpieczenie przejścia przy szkole, jego oświetlenie. Druga cześć to wchodzimy do szkoły podstawowej i uświadamiamy dzieciom z klas pierwszych ich bezpieczeństwo.



Poprawa bezpieczeństwa w okolicach Szkoły Podstawowej w Bierzwniku dofinansowana została z programu "Razem Bezpieczniej". Kosz zadania, to ponad 120 tysięcy złotych.