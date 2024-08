Wszystko o sowach, czyli Sowieczory w Zwierzogrodzie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W jakiej sytuacji pomóc sowie znalezionej w lesie i czy te ptaki rzeczywiście są tak inteligentne, jak się wydaje - między innymi tego będzie można dowiedzieć się podczas Sowieczorów w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Wielgowie.

To okazja, aby zobaczyć sowy z bliska i pokonać mity na ich temat. Stawiamy na edukację - mówi Paulina Seweryniak ze Zwierzogrodu.



- Co robimy w pierwszej kolejności, kiedy widzimy małą sowę? Zabieramy, bo chcemy jej pomóc. A robimy jej (w ten sposób) największą krzywdę, jaką tylko możemy. "Bo ona leżała na ziemi i była sama". Zupełnie nie! One tak robią. To jest ich forma obrony, ponieważ sowa bardzo często się załatwia i jeżeli przebywałaby w gnieździe cały czas, drapieżnik miałby ułatwione zadanie - tłumaczy Seweryniak.



Będzie też coś dla tych, którym marzy się własna sowa.



- Co trzeba zrobić, żeby mieć taką sowę i z czym trzeba się mierzyć? Trzeba mieć warunki, zgodę i doświadczenie. To, co najczęściej widzimy - sowa na rękawicy - to miesiące pracy. Sowy nie są inteligentnymi zwierzakami, wbrew powszechnej opinii. Trudno je nauczyć czegokolwiek - wyjaśnia Seweryniak.



Do końca sierpnia zaplanowano sześć Sowieczorów, w poniedziałek o godz. 18 pierwszy z nich. Kolejne terminy we wrześniu. Cały dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony zostanie na działanie ośrodka.