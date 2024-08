Nabór do Straży Pożarnej w Stargardzie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Poszukiwani są młodzi, o dobrej kondycji, gotowi na ryzyko i wyrzeczenia. Mundurowi z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Stargardzie zapraszają do służby.

Ogłoszono nabór na trzy wolne miejsca, ale wakatów w najbliższym czasie może być więcej. Rekrutacja do szeregów straży pożarnej zakończy się siódmego września.



Mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta powiatowego przypomina, że zainteresowani muszą spełniać określone kryteria. - Pierwsze podstawowe to posiadać polskie obywatelstwo, korzystać w pełni praw publicznych i nie być karanym. Oczekujemy też posiadania minimum prawa jazdy kategorii B. Kolejny etap prowadzonego naboru, w którym sprawdzamy kondycję fizyczną - powiedział Różański.



To już trudniejsza część, jaka czeka na kandydatów, którzy spełnią wymogi formalne. - Test polega na wykonaniu trzech konkurencji: podciąganie się na drążku, bieg po kopercie oraz próba wydolnościowa - wymienia Różański.



To bieg między dwoma słupkami oddalonymi o 20 metrów w stale rosnącym tempie. Już po przyjęciu kandydaci swoje pierwsze szlify zdobywać będą w ramach służby przygotowawczej.