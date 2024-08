Mają zawód, ale nie mogą pracować - 17-latkowie w kropce

Źródło: https://pixabay.com/pl/5956897/ CC0: domena publiczna

17-latkowie po zawodówkach nie mogą podjąć pracy - dalej muszą się uczyć. To skutek reformy edukacji, związanej z likwidacją gimnazjum.

Sytuacja ta wynika z obowiązującego w Polsce prawa. Obywatele są objęci obowiązkiem nauki do ukończenia 18. roku życia.



Młodzi ludzie muszą więc podjąć naukę często tylko na rok - mówi matka jednego z 17-latków z Zachodniopomorskiego.



- Chcąc czy nie chcąc, musi dalej się kształcić w szkole zaocznej, ponieważ jeśli nie pójdzie, będzie kara do zapłacenia. Mija się to w ogóle z celem, bo syn mógłby już pracować jako pracownik młodociany i wykonywać lekkie prace - wyjaśnia.



Reforma edukacji, związana z likwidacją gimnazjum nie przewidziała problemów, na które napotykają absolwenci szkół branżowych pierwszego stopnia - przyznaje zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.



- Powstała luka, bo ustawodawca nie przewidział, co z tymi osobami, które skończą branżową szkołę pierwszego stopnia. Trwają prace międzyresortowe. Mówi się o praktykach absolwenckich. Chodziło właśnie o to, że praktyka absolwencka traktowana była jako obowiązek nauki. Na dziś takiego zapisu niestety nie ma, ale prace trwają. Jak się zakończą, tego niestety nie wiem - mówi Palczyński.



Za nieposłanie dziecka do szkoły odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni. Może ich spotkać za to wysoka kara pieniężna.