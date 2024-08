Połączyć planowanie przestrzenne z wyzwaniami klimatycznymi

Dr hab. Maciej Nowak, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i kierownik Katedry Nieruchomości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Dr hab. Maciej Nowak, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i kierownik Katedry Nieruchomości. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

O to apeluje dr hab. Maciej Nowak, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i kierownik Katedry Nieruchomości.

Zdaniem eksperta w Polsce są dwa duże problemy, z którymi trzeba się zmierzyć już dzisiaj. Pierwszym jest chaos przestrzenny.



- Chaotyczna zabudowa generuje dalsze problemy: konieczność budowy osobnej infrastruktury transportowej i kanalizacyjnej, a z tym wiąże się również emisja CO2 - tłumaczy dr Nowak.



Drugim jest brak odpowiednich aktów prawnych.



- Brak dostosowania prawa polskiego do wyzwań klimatycznych; nie mamy takich instrumentów jak w zachodniej Europie, które pozwalają połączyć sferę klimatu i planowania przestrzennego - wskazał dr Nowak.



Dobrym przykładem rozwiązań dla klimatu jest al. Wojska Polskiego w Szczecinie.



- Można promować zieleń i drzewa i rozwój tych kierunków, choć niekoniecznie pasują do tego samochody. Pewnie ta przestrzeń prezentowałaby się znacznie lepiej bez tego elementu, ale - łatwiej powiedzieć, niż to zrobić, zwłaszcza z perspektywy ruchu miejskiego - dodał.



W ostatnim czasie pojawił się pomysł wprowadzenia w Szczecinie Strefy Czystego Transportu. Według eksperta, potrzebne jest do tego odpowiednie prawo, a całość powinna poprzedzić ogólna dyskusja.