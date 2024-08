Kolejna tura rozmów o terminalu kontenerowym

Fot. Materiały prasowe

Wczoraj konferencja, dziś spotkanie z samorządem, pojutrze przyjazd na sesję rady miasta. Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście i przedstawiciele gminy rozpoczęli intensywny okres rozmów, ustaleń i przede wszystkim próby znalezienia wspólnego języka w sprawie planów budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Po wczorajszej konferencji w Szczecinie, przyszedł czas na spotkanie w Świnoujściu. Przedstawiciele Zarządu Morskich Portów dziś przede wszystkim starali się rozwiać obawy dotyczące powstania inwestycji.



- Przekazywanie sprawdzonych, logicznych i potwierdzonych informacji to jest nasze zadanie, natomiast wiemy że po drugiej stronie potrzebujemy czasu żeby odbiorców przekonać do tego - mówi Weronika Gocłowska, rzeczniczka ZMP.



Wyspiarze, a szczególnie mieszkańcy Prawobrzeża, gdzie usytuowany ma być terminal obaw mają wiele i jak mówi Renata Koch-Trochimowicz, uprzedzenie wynika z dotychczasowych doświadczeń.



- Mieszkańcy są już zmęczeni uciążliwościami związane jest z gazoportem i funkcjonowaniem wszystkiego. Są już uprzedzeni do zapewnień władz spółki Gaz-System. Droga, która była rekompensatą, oraz parking został nam zabrany - tłumaczy Koch-Trochimowicz.



Kolejne spotkanie Zarządu Portów z samorządem miasta odbędzie się w czwartek w czasie sesji Rady Miasta.