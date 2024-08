Bogatszy księgozbiór Książnicy Stargardzkiej

Ponad 100 tys. zł wyda Książnica Stargardzka na zakup nowych książek, audiobooków i ebooków. Połowa tej kwoty to dotacja przekazana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W doborze tytułów mogą pomóc również czytelnicy przesyłając swoje propozycje bibliotekarzom.Agnieszka Bielenna z Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów podkreśla, że rozpoczęte właśnie zakupy wzbogacą ofertę Książnicy.- O wydawnictwa związane z szeroko rozumianym regionem Pomorza Zachodniego, również najbliższe okolice, Szczecin... Pojawiają się piękne wydawnictwa i to właśnie była szansa, by uzupełnić nasz księgozbiór regionalny - powiedziała.Korzystająca ze zbiorów Książnicy pani Elżbieta ma również swoje propozycje do listy zakupów.- Teraz już dość tych powieści, które do tej pory czytałam, teraz interesują mnie psychologiczne i rozwojowe. Poszukuję książki "Techniki uwalniania", czyli jak możemy się uwolnić od jakichś traum..., tym kierunku bym szła - zaproponowała.Uzupełnianie zbiorów potrwa do listopada. Kilkadziesiąt nowych książek trafiło też do Książnicy Stargardzkiej jako nagroda za drugie miejsce w plebiscycie na najlepszą bibliotekę w kraju.