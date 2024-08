Stargard. Kolejne utrudnienia na Okrzei

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kolejne utrudnienia czekają mieszkańców i kierowców jadących ulicą Okrzei w Stargardzie, gdzie rozpoczęto budowę nowego ronda.

To część przebudowy sąsiedniej ulicy Kochanowskiego, prowadzonej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych. Odcinek ulicy Okrzei obciążony jest na co dzień ruchem lokalnym i tranzytowym. Wiesław Bączkowski z ZDP informuje, że wprowadzana jest nowa organizacja ruchu.



- Utrudnienia będą związane z wykonaniem tego ronda. Nie chcieliśmy całkowicie zamykać przejezdności w tym miejscu, dlatego to rondo będzie robione tzw. połówką - powiedział.



Co umożliwi prowadzenie ruchu po drugiej stronie budowanego ronda. Zarządca drogi informuje, że prace na odcinku ulicy Okrzei potrwają trzy tygodnie.



- Samo rondo będzie trochę wcześniej; pod koniec września powinniśmy przejechać ul. Kochanowskiego. Wykonawca wskazuje, że będzie w stanie zakończyć roboty gdzieś w połowie października - zapowiedział.



Do tej pory na odcinku ulicy Kochanowskiego wybudowano kanalizację deszczową, przełożone zostały również sieci ciepłownicze i wodociągowe. Ulica zyska nową nawierzchnię, oświetlenie i ścieżkę rowerową. Koszt wszystkich prac to ponad 7 mln zł.