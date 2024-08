Będą nowe placówki Pogotowia Ratunkowego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarząd Województwa przyjął uchwałę o zwiększeniu dofinansowania budowy trzech nowych filii zachodniopomorskiego pogotowia.

Placówki mają powstać w Koszalinie, Pyrzycach i Drawsku Pomorskim do końca 2027 roku. Zadanie to otrzymało promesę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 30 mln zł.



Planowany koszt całkowity inwestycji to ponad 41 mln zł.



Zarząd Województwa zdecydował o podniesieniu poziomu dofinansowania z budżetu regionu z ponad 5 do 11 mln zł.