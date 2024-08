Poszukiwane archiwalne fotografie Dany

Hotel Dana. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Hotel Dana szuka zdjęć związanych z historią budynku i Zakładów Odzieżowych Dana.

Najciekawsze fotografie trafią na specjalną wystawę w hotelu, która będzie otwarta dla wszystkich już we wrześniu. Akcja dotycząca zbiórki zdjęć i wspólnego stworzenia wystawy to pierwsza odsłona projektu.



Kolejnym etapem będzie konkurs polegający na zebraniu najciekawszych wspomnień związanych z Daną.



Osoby, które chcą podzielić się archiwalnymi zdjęciami i materiałami związanymi z działalnością Dany mogą dostarczyć je osobiście do Hotelu Dana bądź też drogą pocztową na adres: Al. Wyzwolenia 50, z dopiskiem: "Dana we wspomnieniach mieszkańców Szczecina".



Zabytkowy budynek nawiązujący wyglądem do XIX-wiecznej architektury Szczecina to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. Pod koniec II wojny światowej swoją działalność rozpoczęły w nim prężnie prosperujące Zakłady Odzieżowe, które zrewolucjonizowały modę nie tylko w samym Szczecinie, ale i w całej Polsce.



Wraz z biegiem lat dyrektorką fabryki została Domicela Mazurkiewicz, która dzięki swojej charyzmie wzniosła to miejsce na zupełnie nowy poziom prestiżu.



Spod igły Dany wychodziły nowatorskie projekty, na które niecierpliwie czekały Polki z całego kraju włącznie z ówczesnymi gwiazdami estrady - Ireną Santor, Ireną Dziedzic czy członkiniami zespołu Filipinki.