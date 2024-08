Czy radni w Świnoujściu nie pobłądzą?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To będzie pierwsza taka sesja w Świnoujściu - radni po wakacyjnej przerwie powrócili do obrad, ale po raz pierwszy w zupełnie nowej odsłonie i nowym układzie... foteli. Wyremontowana sala obrad jest nie do poznania.

Członkowie rady od dzisiaj nie będą zasiadali przy jednym stole plenarnym, do użycia mają także nowy system zliczania głosów i czasu. Zapytaliśmy, czy zmiany wszystkim przypadły do gustu.



- Bardzo dobrze, że w końcu mamy pewien standard. Będzie to sprawny system, który natychmiast będzie odzwierciedlał przebieg sesji. Największą kwestią sporną było zliczanie czasu - ile radny zużył na swoją wypowiedź. Teraz tego problemu nie będzie - przyznaje Ryszard Teterycz, przewodniczący Rady Miasta Świnoujście.



- Sala jest trochę inna; jest układ parlamentarny. Jako radni wspominamy z nostalgią, że jednak jak się nawzajem widzieliśmy, to ten układ był lepszy - mówi Elżbieta Jabłońska, wiceprzewodnicząca rady.



- Kłótni o miejsca nie było. Było krótkie spotkanie u pana przewodniczącego i wszyscy skłoniliśmy się do rozwiązania, jakie jest. Nie jest ważne, gdzie kto siedzi. Ważne jest, co ma do powiedzenia - dodaje Paweł Sujka, przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu.



21 radnych posiedzenie rozpocznie o godzinie 10.