Do końca roku będzie bezpieczniej na drogach powiatu białogardzkiego. To za sprawą między innymi doświetlenia przejść dla pieszych, które znajdują się bezpośrednio przy szkołach podstawowych. To inwestycje za ponad 100 tysięcy złotych.



- Będą one zrealizowane w Daszewie, w Karwinie, ale także w miejscowości Kościernica - tam mamy gminne placówki oświatowe przy drogach powiatowych. Doświetlimy te przejścia, będzie zdecydowanie bezpieczniej - zapowiedział starosta białogardzki Paweł Wiśniewski.



W ramach poprawy bezpieczeństwa planowana inwestycja obejmie także kierowców - dodaje Paweł Wiśniewski.



- Postawimy jeszcze na taki radar informujący o tym, czy kierowcy jadą zgodnie z przepisami czy też łamią przepisy narażając innych na niebezpieczeństwo. Będzie to w miejscowości Tychowo w powiecie białogardzkim - powiedział.



Wszystkie inwestycje w tym zakresie dofinansowane zostały z programu "Razem Bezpieczniej".