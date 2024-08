Jak szczecinianie spędzili wakacje? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najczęściej nad morzem, w górach czy też odwiedzając rodzinę - tak tegoroczne wakacje spędzili mieszkańcy Szczecina.

Zapytaliśmy ich, gdzie jeszcze odpoczywali.



- Był jeden wyjazd w góry, kilka takich jednodniowych nad morze, pogoda dopisała. - Wyjechałam do Trójmiasta. Połowę wakacji spędziłam też na praktykach, więc tak trochę jak mrugnięcie okiem. - Moje wakacje jeszcze nie minęły, one się zaczęły od czerwca a skończą się na końcu września. - Jeszcze niedawno byłem na obozie sportowym, byliśmy nad morzem. - Właśnie przyjechałem odebrać naszego młodego, bo był tutaj u dziadka na wakacjach, a ogólnie mieszkamy w Anglii - mówią m.in. mieszkańcy.



Na kończące się wakacje zachęcamy do wzięcia udziału w jeszcze kilku wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w naszym regionie. Między innymi w Dniach Kamienia Pomorskiego czy też w stargardzkim koncercie muzyki filmowej.