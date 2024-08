Trwają poszukiwania dziecięcego aparatu słuchowego. Zaginął przed tygodniem w Szczecinie na trasie od ulicy Niedziałkowskiego do Pomnika Czynu Polaków.

Półtoraroczny chłopiec zdjął go z główki podczas zasypiania. Wygląd aparatu może być mylący, ponieważ nie jest douszny, a działa na przewodnictwo kostne - mówi mama chłopca Kamila Jończyk.- To jest jasnoniebieska opaska na rzep, do tego przyczepiona jest elektronika. Aparat jest niezwykle potrzebny w związku z tym, żeby syn dobrze się rozwijał i funkcjonował - mówi mama chłopca.Znalazca może skontaktować się z mamą chłopca telefonicznie pod nr 607982590.