Kładka spacerowa Międzyzdrojach rozrośnie się

Fot. Gmina Międzyzdroje

Będzie kolejny etap prac przy budowie kładki spacerowej na wydmach w Międzyzdrojach. Gmina ogłosiła właśnie przetarg.

Chodzi o kładkę od zejścia na plażę „B” do zejścia na plaże „A” wraz z budową zejść na plaże w ciągu ulic Ludowej i Turystycznej. Gmina uzyskała na inwestycję dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To ponad dwa miliony złotych.



Powstaną tarasy rekreacyjne w głębi wydm na odcinku od ul. Turystycznej do zejścia na plaże „A”. Będzie też oświetlenia terenu wzdłuż kładki spacerowej. Powstaną też chodniki i ścieżka rowerowa.