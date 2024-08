Harcerze z całego regionu świętują w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa Zlot Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Na teren mariny Basenu Północnego przyjechało 1500 harcerek i harcerzy z całego regionu.

Ostatni taki zlot odbył się 8 lat temu również w Świnoujściu. To między innymi spotkania i wspólne apele i rajdy. - Mamy około 80 patroli - mówi podharcmistrz Michał Dubina, komendant Zlotu Chorągwi Zachodniopomorskiej. - To święto harcerzy z Pomorza Zachodniego.



- Mamy uczestników od 7. roku życia. Z tego co wiem, najstarszy uczestnik ma 87 lat - dodaje harcmistrz Dagmara Korbel-Gołąb, komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej.



- Bardzo się cieszę, że tu jestem i mogę poznać różnych harcerzy, z różnych środowisk - mówi uczestniczka.



- Mamy piosenki harcerskie, śpiewnik, podczas piosenek się jednoczymy - dodaje kolejny uczestnik zlotu.



Zlot zakończy się w sobotę.