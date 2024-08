Piąte urodziny 14. ZBOT. Świętuj z nimi przed Netto Areną

W Zachodniopomorskiem WOT staje się coraz popularniejszy. źródło: 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Będzie pokaz sprzętu, występ orkiestry dętej oraz grochówka - 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej obchodzi piąte urodziny.

Z tej okazji w Szczecinie odbędzie się piknik wojskowy. Podczas oficjalnych uroczystości zaplanowano m.in. przysięgę nowowcielonych ochotników, a także wręczenie nagród i wyróżnień dla zasłużonych żołnierzy i pracowników cywilnych.



W naszym województwie działają dwa bataliony, a trzeci właśnie powstaje.



- Jeden z batalionów znajduje się w Choszcznie, drugi w Trzebiatowie. W tej chwili w trakcie formowania jest trzeci batalion, który docelowo będzie miał swoją siedzibę w Wałczu. Tam są przygotowywane pomieszczenia dla wojska i póki Wałcz nie jest przygotowany do końca, to ten batalion formowany jest w Szczecinie - mówi podporucznik Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14. ZBOT.



W Zachodniopomorskiem WOT staje się coraz popularniejszy.



- Przychodzą do nas bardzo chętnie i bardzo chętnie idą dalej; na przeszkolenie podoficerskie, niektórzy chcą zostać oficerami i kończą kursy oficerskie. Bardzo często jest tak, że od nas przechodzą do wojsk operacyjnych, bo czują potrzebę innego działania - dodaje ppor. Nadolski.



Sobotni piknik rozpocznie się o godz. 11 na placu przed Netto Areną w Szczecinie.