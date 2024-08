Szczecińska Izba Adwokacka powitała nowych prawników [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od teraz 28 aplikantów może nazywać się mecenasami. Szczecińska Izba Adwokacka powitała nowych adwokatów.

Świeżo upieczeni prawnicy po trzech latach złożyli ślubowanie.



- Składamy to ślubowanie, które jest początkiem naszej drogi zawodowej i od dzisiaj możemy się tytułować adwokatami. Zaczynamy swoją zawodową profesjonalną przygodę. - Pięć lat studiów jednolitych magisterskich, następnie aplikacja adwokacka. Trzeba doliczyć jeszcze okres egzaminów zawodowych. Togi szyjemy na miarę, dopasowana jest pod każdego z nas - mówią adwokaci.



Droga do zawodu nie była łatwa, dlatego dziś świętujemy - mówi Piotr Dobrołowicz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie.



- Ślubowanie adwokackie to jest wielka uroczystość, wielkie święto szczecińskiej adwokatury. Odbywa się ono rokrocznie, po zakończeniu egzaminów zawodowych i kiedy te egzaminy zostaną przeprowadzone, spotykamy się w takim bardzo rodzinnym gronie - mówi Dobrołowicz.



Aplikanci aby stać się adwokatami musieli ukończyć 5-letnie studia magisterskie na kierunku Prawo i administracja, a następnie odbyć 3-letnią aplikację w kancelarii prawniczej.