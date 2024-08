Zaproszenie do gospodarstwa ekologicznego w Marwicach

W gospodarstwie hodowane są kozy, krowy i owce, a także liczne gatunki drobiu. źródło: Gospodarstwo Frykas

Dzień otwarty w gospodarstwie ekologicznym Frykas w Marwicach w gminie Widuchowa. Od ponad 20 lat prowadzą je państwo Edyta i Cezary Szczupak.

W gospodarstwie hodowane są kozy, krowy i owce, a także liczne gatunki drobiu. Znane jest m.in. z wytwarzania metodami ekologicznymi serów, jogurtów i twarogów, ale też dżemów, soków i syropów ziołowych.



Jak mówi pani Edyta Szczupak - dzień otwarty to okazja, by zobaczyć, w jaki sposób wytwarzane są wszystkie te produkty w gospodarstwie.



- Chodzi o to, żeby pokazać, jak wygląda nasze gospodarstwo, jakie mamy zwierzęta. Że doimy te zwierzęta, sami robimy sery. Żeby dzieci zobaczyły jak wygląda kaczka, że to nie jest przemysłowa hodowla, ale pojedyncze zwierzęta, które mają tutaj dobrze - zaznaczyła.



Zdaniem Cezarego Szczupaka taka formuła działalności pozwala m. in. uchronić się od wahań cen zbóż na rynku, są one bowiem wykorzystywane do produkcji własnych pasz. Nie ma też konieczności zakupu nawozów sztucznych.



- Nasze gospodarstwo jest gospodarstwem ekologicznym. Nie wyobrażam sobie gospodarstwa ekologicznego, w którym nie ma produkcji zwierzęcej. Może być oczywiście nastawione na na produkcję roślinną, ale w powiązaniu ze zwierzęcą - podkreślił.



Dzień otwarty potrwa do 15.