Szybciej z Warszawy do Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pasażerowie kolei jeżdżący do i ze stolicy mają od 1 września do dyspozycji ekspres Sedina, który pokonuje tę trasę w nieco ponad 4,5 godziny. To po korekcie rozkładu jazdy, który właśnie wszedł w życie.

Ten nowy rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 10 grudnia. W ciągu kilku tygodni PKP Intercity ma poinformować o zmianach, jakie zajdą w siatce połączeń.



Od dziś także pasażerowie mogą korzystać z nowych przystanków kolejowych na wschodzie województwa - Koszalin Politechnika i Koszalin Wschodni. - W grudniu mają zajść kolejne zmiany w rozkładzie, korzystne także dla mieszkańców Pomorza Zachodniego - zapewnia rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz. - To jest pewna zapowiedź zmiany siatki połączeń i zapowiedź tego, jak będzie wyglądało podróżowanie pociągiem jeszcze w tym roku, ponieważ przygotowujemy zupełnie nowy rozkład jazdy.