Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

Ważna wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od poniedziałku na ulicach, jak i na przystankach Szczecina spore zmiany. Największe dotyczą linii tramwajowej nr 10.

Dotychczasowa wakacyjna trasa dziesiątki, do której przyzwyczaili się już pasażerowie, czyli od Gumieniec do pętli Głębokie, obowiązywać będzie już tylko w dni powszednie i jedynie w godzinach szczytu. W pozostałych porach tramwaj ten dojeżdżać będzie do pętli Las Arkoński lub tylko do placu Rodła. Spoglądajmy więc uważnie na tabliczki z rozkładem jazdy.



Od dziś kilka zmian pojawi się także na liniach autobusowych. Poza powrotem szkolnego rozkładu jazdy przywrócone zostało także kursowanie linii nr 98 i nr 908. Na wniosek Gminy Police, wprowadzone zostały również korekty w kursowaniu linii nr 102 i nr 103.