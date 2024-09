"To nie miało związku z wyborami" - ZWiK komentuje zatrudnienie radnej

Fot. ZWiK Szczecin

"Zatrudnienie Wiktorii Rogaczewskiej nie ma nic wspólnego z tym, że jest szczecińską radną" - tak Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie komentuje fakt, że radna Koalicji Obywatelskiej pracuje w zakładzie. Została tam zatrudniona tuż po wyborach samorządowych.

Decyzja o zatrudnieniu zapadła w lutym - wybory były w kwietniu. O tym, że potrzebujemy pracowników do działu inwestycji i remontów wiedzieliśmy już na przełomie roku - mówi rzeczniczka ZWiK Hanna Pieczyńska.



- W momencie, w którym zaprosiliśmy panią Wiktorię na rozmowę, nie wiedzieliśmy o tym, że kandyduje do Rady Miasta Szczecin. Nie jest to jakaś nagła decyzja spowodowana wyborami. To nie miało żadnego związku z osobą pani Wiktorii, ponieważ takiego pracownika szukaliśmy już na początku roku - tłumaczy Pieczyńska.



Jak mówi sama radna, w spółce miejskiej chciała zebrać doświadczenie, by móc później pracować w prywatnych przedsiębiorstwach budowlanych.



- Stąd też pomyślałam, że takim okresem przejściowym i ciekawą możliwością zdobycia doświadczenia będzie praca w jednostce miejskiej, gdzie się współpracuje przy koordynacji, przy planowaniu i realizacji inwestycji i remontów. Jestem zatrudniona jako młodsza specjalistka ds. inwestycji. Jest to najniższe stanowisko przewidziane w moim dziale - mówi Rogaczewska.



Rogaczewska z zawodu jest architektem. Według ustawy o samorządzie gminnym, radny nie może pracować w urzędzie gminy, nie może też być kierownikiem w jednostce organizacyjnej miasta. ZWiK jest miejską spółką.