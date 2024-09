Helikopter też może pomóc drogówce

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ostatni weekend wakacji spędzili w przestworzach. Zakorkowana trasa S3 od Szczecina nad morze to żadna nowość, ale liczne wypadki i incydenty na drodze skłoniły policjantów do prowadzenia kontroli ruchu z powietrza.

Policyjną maszynę jako pierwsi wypatrzyli internauci, korzystając z radarów ruchu lotniczego. Wykorzystanie helikoptera ułatwia kontrolę sytuacji - tłumaczy nadkomisarz Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



- Wykorzystywaliśmy do tego policyjny śmigłowiec po to, aby mieć wiedzę, jak jest duże natężenie ruchu. Chodziło również o zdarzenia drogowe, takie jak kolizje czy wypadki - mówi Rudzińska.



Dane zebrane przez policyjny helikopter pozwolą wszystkim służbom lepiej przygotować się do zabezpieczania kolejnych wyjazdów nad morze - dodaje nadkomisarz Rudzińska.



- To też jest kwestia tego, jak następnym razem rozplanować trasy alternatywne czy jak kierować ruchem, aby ten dojazd był jak najbardziej sprawny - dodaje Rudzińska.



Oprócz helikoptera policjanci dysponują też dronami, które mogą kontrolować zachowanie kierowców na drogach.