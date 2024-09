Kolejny audiobook powstaje w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejny audiobook powstaje w studiu nagrań Radia Szczecin. Na naszej antenie będzie można usłyszeć "Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej". To pamiętnik wojenny poetki, pisany po jej wyjeździe z okupowanej przez Niemcy Polski.

Kilka lat temu cały pamiętnik opracował i wydał Rafał Podraza.



Najpierw była książka "Wojnę szatan spłodził", która okazała się ogromnym sukcesem literackim. To były niepublikowane notatki Pawlikowskiej. Czasy wojny, rzeczy nieznane. Inna Pawlikowska w ogóle. I po tym, jak ta książka, że tak powiem, odniosła ogromny sukces komercyjny, stwierdziliśmy, że czas najwyższy przenieść to do radia - mówi Podraza.



"Zapiski..." czyta Anna Januszewska, aktorka Teatru Współczesnego, która przyznaje, że bardzo lubi taką pracę.



- Mam tutaj wspomaganie, ponieważ autor siedzi za szybą i pani redaktor, która oczekuje ode mnie konkretnego sposobu przeczytania tego tekstu. I ja po prostu z przyjemnością poddaję się tym instrukcjom - mówi Januszewska.



Całość realizuje dźwiękowo Wawrzyniec Szwaja , nad całością czuwa Małgorzata Frymus

"Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej" na naszej antenie w połowie października.