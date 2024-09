Ratownicy zeszli z plaż, turyści jeszcze pozostali

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Tłumy nad morzem i w Bałtyku, a sezon kąpieliskowy już za nami. Ratownicy z plaż zeszli z końcem wakacji, więc nadmorskie gminy apelują o rozwagę w czasie morskich kąpieli.

Po wakacjach plaże nie są strzeżone, więc gminy apelują o rozwagę - mówi Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu.



- Pomiędzy lipcem a sierpniem odnotowano 18 podjęć ludzi z wody, w tym 16 osób to były osoby, które weszły do tej wody po spożyciu alkoholu. Dlatego bardzo mocno apelujemy, aby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu - mówi Basałygo.



Adam Wąsik, ratownik przypomina o żelaznych zasadach w czasie plażowania.



- Nawadnianie się, korzystanie z kremów z filtrami. Należy pamiętać, że w przypadku kiedy mamy wiatr lądowy, wiatr południowy należy się pilnować, ponieważ bardzo szybko można się znaleźć daleko w morzu - mówi Wąsik.



W czasie wakacji ratownicy w Świnoujściu interweniowali aż 369 razy.