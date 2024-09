"400 porodów stanie się wykładnią opłacalności porodówek"

Fot. pixabay.com / RitaE (CC0 domena publiczna)

Będą zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Chodzi o tzw. porodówki, których liczba ma zostać znacznie ograniczona.

Według założeń nowelizacji ustawy, ze środków publicznych utrzymywane będą tylko te, w których liczba rocznych porodów przekracza 400.



W województwie zachodniopomorskim wymóg ten spełnia tylko 8 z 17 oddziałów ginekologiczno-położniczych - przyznała Violetta Smolarska, prezes powiatowego szpitala w Połczynie Zdroju.



- Te 400 porodów to stało się taką wykładnią - że tak powiem - opłacalności porodówek. Niewątpliwie również musi być też wzięty pod uwagę inny czynnik, społeczny czy położenie geograficzne danego szpitala - mówiła Smolarska.



Każda próba reorganizacji służby zdrowia wzbudza emocje - przyznaje dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej.



- Musimy teraz odpowiedzieć na to, jak dystrybuować nasze zasoby, które mamy w swoim posiadaniu. Tutaj jak gdyby ten ruch jest również propacjencki. Jeżeli spojrzymy na całość opieki, strukturę chociażby wiekową kobiet, które zachodzą w ciążę, kiedyś ten wiek wynosił około dwudziestu kilku, a dzisiaj to jest bliżej trzydziestki - mówił Bulsa.



W 2024 roku budżet Narodowego Funduszu Zdrowia to prawie 160 miliardów złotych.