Msza, korowód, kapele, gwiazdy, czyli dożynki w Przelewicach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Weekendowe Dożynki Wojewódzkie odbędą się w Przelewicach.

- W programie, oprócz uroczystych korowodów i stoisk edukacyjnych, będzie też parada zabytkowych pojazdów - mówi zastępczyni dyrektora Ogrodu Przelewice - Agnieszka Wancerz. - Zaczniemy tradycyjnie mszą dożynkową. Następnie korowód i obrzęd dożynkowy pięknie poprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie. Będziemy mieli wystawców z całej części województwa zachodniopomorskiego.



Będzie też sporo muzyki. - Nie zabraknie kapel ludowych, naszych zespołów śpiewaczych. Drugi dzień to przegląd piosenki rozrywkowej, a z gwiazd to w sobotni wieczór Budka Suflera i niedziela zespół Bayer Full - wymienia Wancerz.



Impreza dożynkowa rozpocznie się w sobotę o 11 i potrwa do niedzieli.