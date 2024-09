SPP wraca na al. Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Fot. NIOL Szczecin Fot. NIOL Szczecin Fot. NIOL Szczecin

Strefa Płatnego Parkowania wraca na aleję Wojska Polskiego w Szczecinie. Przez ostatnie 3 lata trwał tu remont odcinka między placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa.

Był to więc plac budowy, dlatego opłaty nie były od kierowców pobierane. To zmieni się od najbliższego poniedziałku - zapowiedział w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Wojciech Jachim.



- Ten odcinek nie jest już placem budowy, jest drogą publiczną, więc jak najbardziej Strefa Płatnego Parkowania może już tu funkcjonować. Ale nie chcąc kierowców zaskakiwać, najpierw prowadzimy akcję ulotkową z informacją, że właśnie od poniedziałku, od 9 września, od godziny 8:00 wznawia pracę Strefa Płatnego Parkowania - informuje Jachim.



Opłaty kontrolować ma auto wyposażone w kamery rozpoznające numery rejestracyjne. W sumie na wyremontowanym odcinku znajduje się ponad 170 miejsc postojowych, objęte one są strefą A.