Przedsiębiorcy ze Szczecina płacą za dużo za szyldy? [ZDJĘCIA]

Zderzenie przedsiębiorców i miejskiej biurokracji. Ci, którzy prowadzą interes w Szczecinie i chcą mieć szyld na swoim biznesie, muszą liczyć się z opłatą za "zajęcie pasa drogi", nawet jeśli szyld nie wystaje więcej niż kilka centymetrów poza obrys budynku.

- Żeby płacić 7000 zł za szyld? Nie wiedziałem... Jakbym wiedział, to bym sobie to zainstalował na szybie - podkreśla pan Artur, który prowadzi lokal usługowy przy ulicy Wyszyńskiego.



Radni PiS-u uważają, że opłata szyldowa zmusza przedsiębiorców do zamykania swoich interesów, bo nie stać ich na logo własnej firmy na własnym lokalu. Zdaniem radnego Krzysztofa Romianowskiego, miasto działa na szkodę przedsiębiorców.



- To są najczęściej jednoosobowe lub dwuosobowe działalności gospodarcze. W skali roku muszą płacić po 13 czy15 tysięcy zł za to, że szyld wystaje nawet nie na 10 centymetrów. To polityka antyrozwojowa w naszym mieście... - podkreśla Romianowski.



W sprawie opłat za zajęcie pasa drogi szyldem interpelowała u prezydenta miasta Julia Szałabawka, radna klubu PiS: - Zwróciliśmy się z taką propozycją, dotyczącą ustalenia stałej opłaty dla przedsiębiorców w kwocie do 500 zł brutto rocznie.



Prezydent nadal nie odpowiedział na interpelację z początku sierpnia. Zgodnie z ustawą, prezydent miasta, lub osoba przez niego wyznaczona ma 14 dni na odpowiedź na interpelację.