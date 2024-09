Jest szybki i nowoczesny. Nowy śmigłowiec trafił do zachodniopomorskiej policji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest nowy i nie ma jeszcze nazwy. Zachodniopomorska policja zaprezentowała swój śmigłowiec Bell 407 GXI.

Pościgowo-patrolowa maszyna wyposażona jest m.in. w termowizję i kamery, które pozwalają na transmisję obrazu na żywo.



Konkurs na nazwę dla śmigłowca ruszy w sobotę w mediach społecznościowych zachodniopomorskiej policji - informuje sierż. Piotr Jaworski, oficer prasowy KWP w Szczecinie.



- Chcemy zgłosić się do mieszkańców województwa o aktywność, o wytężenie szarych komórek i wzięcie udziału w naszej zabawie na wyłonienie nowej nazwy śmigłowca Bell 407 GXI, który służy w zachodniopomorskiej policji - mówi Jaworski.



Śmigłowiec w powietrzu może utrzymać się przez trzy godziny. Zasięg lotu to około 650 km, a jego prędkość maksymalna to około 250 km/h.



- Jeżeli otrzymujemy zgłoszenie o danym zdarzeniu, np. w ruchu drogowym w danym powiecie, a my jesteśmy w powietrzu, to możemy się udać do tego miejsca, obserwować je i na bieżąco dawać informacje o sytuacji patrolom, które znajdują się na ziemi - mówi sierż. Piotr Jaworski.



Jest jednak pewien problem. Maszyna stacjonuje na lotnisku w Goleniowie, piloci są natomiast na lotnisku w Dąbiu. Do podjęcia operacji śmigłowcem potrzebne jest więc kilkadziesiąt minut.