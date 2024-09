Ostatnia szansa na start w 44. maratonie Świnoujście-Wolgast

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin]

Po raz 44. w Krainie 44 Wysp zawodnicy z Polski i Niemiec staną na starcie Maratonu Świnoujście-Wolgast.

Zapisy są jeszcze otwarte - do jutra do godziny 8:30 - mówi dyrektor świnoujskiego OSiR-u Wyspiarz Marek Bartkowski: - Jest to jeden z najstarszych maratonów w Polsce - maraton międzynarodowy rozpoczyna się w Świnoujściu i kończy się w mieście Wolgast. W tym roku po raz 44. maratończycy przebiegną dystans 42 km 195 m. Start na Stadionie Miejskim w Świnoujściu w sobotę o godzinie 9:00 - informuje Bartkowski.



Bieg maratoński na trasie Świnoujście - Wolgast po raz pierwszy odbył się 6 października 1979 roku pod nazwą "Bieg przyjaźni".