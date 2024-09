Szczecinianie czytają "Kordiana". Trwa akcja Narodowego Czytania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Szczecina zaprezentowali swoje ulubione fragmenty "Kordiana" w Książnicy Pomorskiej. To w ramach akcji Narodowego Czytania.

Rokrocznie para prezydencka wybiera lekturę, którą cała Polska czyta w pierwszą sobotę września. W tym roku padło na dzieło Juliusza Słowackiego.Jak mówią uczestnicy, choć utwór powstał prawie 200 lat temu, jego przekaz jest bardzo aktualny.- Wybrałam fragment z aktu drugiego. jest to rozmowa pomiędzy Kordianem a Wiolettą. Ładnie jest tutaj pokazana taka zmienność kobiety, która kocha, która w momencie kiedy Kordian traci majątek nie chce się już z nim dalej widywać. - Chciałam pokazać takie wartości, jakimi kieruje się Kordian. To są te same wartości, które człowiek podejmuje w dzisiejszym świecie, z którymi się zmaga, te same wybory - mówią uczestnicy.- Oczywiście jest to lektura, niestety często znienawidzona przez uczniów, ale o dziwo wśród publiczności znaleźli się również uczniowie. Literatura ważna, bardzo ważna - mówi Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej.To już 13. edycja Narodowego Czytania. O godzinie 16 w Zamku Książąt Pomorskich "Kordiana" czytać będą aktorzy Teatru Współczesnego.