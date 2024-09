Chociwel dalej bez wody. Trwa postępowanie ws. skażenia

Mieszkańcy Chociwla i sąsiadującej z miastem miejscowości Lublino nadal są pozbawieni dostępu do wody pitnej. To po tym, jak w instalacji wodociągowej wykryto bakterie z grupy coli.

Powiatowa inspekcja sanitarna wprowadziła zakaz korzystania z wody w kranach. Nie można używać jej także do kąpieli. Rozpoczęto też dezynfekcję i czyszczenie filtrów ujęcia wody.Jak podkreśla Irena Agata Łucka, powiatowa inspektor sanitarna w Stargardzie, od kolejnych próbek wody pobieranych z ujęcia zależy uchylenie lub utrzymanie zakazu.- Jutro będą ostateczne wyniki badań, więc jeżeli będą one spełniały wymagania, zostanie zmieniona decyzja na przywrócenie przydatności wody. Po prostu musimy poczekać do niedzieli na wyniki badania - mówi Łucka.Woda pitna dostarczana jest nadal beczkowozami, które ustawiono w ośmiu punktach miasta.- Burmistrz, jak i operator wodociągów, zabezpiecza mieszkańców w świeżą wodę. Te deklaracje zostały poddane kontrolom i rzeczywiście w miejscach, które zostały wskazane, woda w beczkowozach była - mówi powiatowa inspektor sanitarna w Stargardzie.Prowadzone jest również postępowanie, które ma wyjaśnić w jaki sposób doszło do skażenia ujęcia wody w Chociwlu.