Słoneczna pogoda = korki na nadmorskich trasach. "Dojedziecie na zachód słońca"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Duży korek ustawił się na drodze S3 w kierunku morza. Kierowcy dzwonią do nas w sprawie utrudnień.

- Jeżeli planujcie wyprawę nad morze, to raczej dojedziecie na zachód słońca, bo jadę od węzła Kijewo i korek jest gigantyczny. Nie wiem czy chodzi o liczbę chętnych, czy jakiś wypadek, ale Dąbie minąłem dopiero po 30 min. Nad morze z kłopotami - informują nasi słuchacze.



Polecamy omijać korki objazdem przez Załom i Pucice. Lepiej też jechać dalej trasą alternatywną przez Stepnicę, bo nawet jeśli zjedziecie na Kliniska, to traficie później na korek na obwodnicy Goleniowa.



I jak zawsze czekamy na informacje od was - dajcie znać, co się dzieje na drogach. Dzwońcie pod numer 510 777 222.