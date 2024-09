"Chlebuś, smalczyk i bigosik" czyli kulinarne dożynki w Przelewicach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Koncerty muzyki ludowej, swojskie przysmaki, zioła i kwiaty ogrodowe. To jedynie część atrakcji Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach.

Na miejscu Julia Nowicka sprawdziła co przygotowały gospodynie z Pomorza Zachodniego.



- Mamy dobry bigosik, żurek, mamy rogaliki, mamy ciasto miodownik, wszystko własną ręką robione. - Różyczki, zapach przyciąga powiem szczerze, a wcześniej gdzieś tam sobie popatrzyłam na internecie i zobaczyłam, że są także chętnie skorzystam i kupię sobie do ogrodu. - Jesteśmy sołectwo Krześnica gmina Dębno. To wszystko własnoręcznie robione; tu są snopeczki z naszego zboża, tu są wianki z różnych przepięknych kwiatów i ziół, chlebuś, smalczyk. - Córki jedzą pierogi ruskie, ja jadłem zupę z dyni - przepyszna - na ostro, nowy smak zupełnie, znam zupę z dyni z innych miejsc, ale takiego smaku jeszcze nie znalem - mówią uczestnicy dożynek.



W planie na sobotę jeszcze konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i koncert Budki Suflera. Zabawa trwa do 22:30 a w niedzielę rozpocznie się o 11.