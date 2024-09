Mieszkańcy Chociwla już mogą korzystać z wody z kranów

Fot. pixabay.com / RonPorter (CC0 domena publiczna)

Mieszkańcy Chociwla i miejscowości Lublino mogą korzystać już z wody pitnej. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył dezynfekcję ujęcia, w którym stwierdzono skażenie bakteriami z grupy coli.

Najnowsze badania instalacji wodociągowej połączone z czyszczeniem urządzeń i filtrów, pozwoliły na cofnięcie zakazu spożycia wody i wykorzystywania jej do kąpieli, wydanego przez Powiatową Inspekcję Sanitarną w Stargardzie. Intensywne czyszczenie i dezynfekcję ujęcia prowadzono również przez całą sobotę.



Irena Agata Łucka, powiatowa inspektor sanitarna podkreśla, że regularnie pobierano też nowe próbki do badań.



- Dziś w godzinach przedpołudniowych otrzymałam informację z laboratorium mikrobiologicznego, że wyniki badań, na które czekaliśmy, są prawidłowe. Podjęłam decyzję o tym, aby przywrócić zdatność wody do spożycia - mówi Łucka.



Inspekcja sanitarna zapewnia, że od południa w niedzielę bez obaw można korzystać z wody w kranach.



- Nie ma żadnych przekroczeń, nie ma bakterii z grupy coli, żadnych enterokoków, więc mieszkańcy Chociwla i miejscowości Lublino mogą bezpiecznie tą wodę spożywać. Mam nadzieję, że kolejne badania nie wskażą żadnych przekroczeń - dodaje Łucka.



Gmina razem z zakładem wodociągów ustala okoliczności, jakie mogły doprowadzić do zanieczyszczenia ujęcia.