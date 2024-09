"Pewnego razu w Szczecinie..." Premiera niezwykłej antologii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Tłumy czytelników ustawiły się dziś przed szczecińskimi księgarniami kameralnymi. W długich kolejkach czekano na autografy autorów, którzy wspólnie wydali zbiór opowiadań "Pewnego razu w Szczecinie. Wydarzyło się w księgarniach kameralnych".

Antologia zawiera m.in. opowiadania Marka Stelara, Leszka Hermana, Sylwii Trojanowskiej, Ingi Iwasiów, Marcina Grzelaka i Przemysława Kowalewskiego. Niektórzy przyszli na premierę, gdyż obawiali się, że książek może zabraknąć…



- Obserwuję i czytam autorów ze Szczecina i okolic. W związku z tym ta książka jest dla mnie ważna. Boję się, że ich zabraknie... - Nie, nie obawiam się. Myślę, że są przygotowani na to, żeby każdy szczecinianin dostał swój egzemplarz tej książki - mówią czytelnicy.



- Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było - przyznaje Monika Szymanik z księgarni "Kamienica w lesie": - Nie wiem, czy ktoś coś takiego zrobił kiedykolwiek wcześniej. Jest to absolutnie unikatowa publikacja. Naszymi największymi bohaterami są oczywiście czytelnicy. To jest dla mnie niebywałe, że w taką upalną niedzielę, choć mogliby być zupełnie gdzie indziej, są z nami tutaj - w księgarniach kameralnych. To wszystko ku chwale szczecińskich autorów i autorek, a także szczecińskich księgarni kameralnych, mam nadzieję.



Antologia ukazała się w lokalnym wydawnictwie POZA, m.in. pod patronatem Radia Szczecin.